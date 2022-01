I cento anni di Antonio Liscaio

CALENZANO – Ha raggiunto il secolo di vita Antonio Liscaio nato a Piegaro (provincia di Perugia) il 16 gennaio 1922, ma da anni residente a Calenzano. Ieri, giorno del compleanno, a casa di Liscaio è arrivato il sindaco Riccardo Prestini per portare gli auguri della giunta comunale e il certificato di nascita come ricordo.

Liscaio si è trasferito con la moglie e la figlia in Toscana nel 1979. Ha lavorato come agricoltore e poi come operaio. Ha partecipato alla seconda guerra mondiale. Peridio questo difficile perchè è stato catturato dall’esercito nazista in Montenegro dopo l’armistizio e prigioniero in Germania e, dopo la Liberazione, ha dovuto restare per due anni in ospedale a Merano a causa delle ferite provocate durante la prigionia. Oggi Liscaio ha due nipoti e tre bisnipoti.