I cento anni di Sergio Betti

CALENZANO – Il sindaco Giuseppe Carovani ha portato i saluti a nome della comunità calenzanese a Sergio Betti per il suo centesimo compleanno. Nato il 13 aprile del 1926 in un podere in Calvana, ha lavorato nel settore tessile a Prato e poi per l’azienda TTM. Betti ama definirsi un “contadino di professione”: è convinto […]

CALENZANO – Il sindaco Giuseppe Carovani ha portato i saluti a nome della comunità calenzanese a Sergio Betti per il suo centesimo compleanno. Nato il 13 aprile del 1926 in un podere in Calvana, ha lavorato nel settore tessile a Prato e poi per l’azienda TTM. Betti ama definirsi un “contadino di professione”: è convinto che sia stato il legame con la terra il segreto della sua forma fisica e della sua longevità. Ha vissuto la guerra, un’esperienza che lo rende ancora oggi molto sensibile ai conflitti attuali. Ha un attestato di riconoscimento per aver fatto parte del “Gruppo esplorante corazzato” (1942-43). Rimasto vedovo nel 2005, frequenta il circolo della zona ed è circondato da un clima di grande affetto e solidarietà. In occasione del compleanno, è stato lieto di ricevere la visita del sindaco e ha ringraziato l’Amministrazione per la cornice con il suo atto di nascita originale.