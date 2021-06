I centri estivi dell’Atletica Campi Bisenzio? Dopo la “prima”, buona anche la seconda

CAMPI BISENZIO – Anche quest’anno, terminate le scuole, sono iniziati i centri estivi organizzati dall’Atletica Campi Bisenzio presso lo stadio Zatopek. “Dopo il successo dello scorso anno, – spiegano dalla società campigiana – ripetersi è una scommessa ma quando abbiamo aperto le iscrizioni, dopo pochi giorni le abbiamo dovute chiudere per le numerose richieste arrivate: 72 bambini la prima settimana, sarà così anche per le prossime, a oggi sono 130, fra bambini e ragazzi, coloro che frequenteranno lo stadio nelle cinque settimane previste”.

L’impianto sportivo, infatti, si presta molto bene a questo tipo di attività, con una struttura coperta, ma aperta da tutti i lati, dove i bambini mangiano, svolgono i compiti, fanno attività manuali. Ma il programma completo per l’intero periodo delle cinque settimane è intenso e vario: ci sono laboratori ludico educativi e artistici, yoga flex kids, giochi con l’acqua, piccoli chef, attività di formazione sportiva e atletica, tiro con l’arco, pugilato, Orienteering, giochi a squadre, progetti di educazione civica, ambientale, stradale, un’uscita settimanale all’orto, giochi in inglese, Atletica’s Got Talent e tanto altro ancora.

“Per lo spuntino del mattino, il pranzo e la merenda – aggiungono – ci siamo affidati a Qualità e Servizi, ci siamo trovati bene noi e i bambini lo scorso anno e quindi abbiamo voluto “bissare”. Lo staff, invece, è formato da dieci persone fra istruttori qualificati, personale per l’accoglienza, la sorveglianza e le pulizie. I centri aprono le loro porte con l’accoglienza dalle 7.45 alle 8.30, per terminare alle 16.30. Questa settimana, inoltre, fra le varie attività ci sarà un corso di educazione stradale da parte della Polizia municipale di Campi Bisenzio. Insomma, come sempre, anche lo sport può dare un servizio alla comunità per far crescere in tutti i sensi i propri figli, in un periodo non semplice per tutti”.