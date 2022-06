I centri estivi dell’Atletica Campi? Promossi a pieni voti

CAMPI BISENZIO – Venerdì 24 giugno si è conclusa le seconda settimana dei centri estivi organizzati dall’Atletica Campi, che si svolgono nel complesso dello Stadio Zatopek. E anche quest’anno, come sottolineando dalla società campigiana, si è ripetuto il successo degli anni passati: sono già oltre 100, infatti, fra grandi e piccoli, gli iscritti nelle sei settimane previste dal programma, per dei centri estivi che stanno offrendo – e lo faranno anche in futuro – un’ampia varietà di attività, dal divertimento al momento dei compiti delle vacanze, dai vari lavoretti che realizzano alle uscite per la conoscenza dei parchi del territorio. “Abbiamo iniziato con il parco di Villa Montalvo – spiegano – e il trekking su Monte Morello mentre le prossime uscite riguarderanno Villa Solaria, il parco Chico Mendes e l’orto sociale della parrocchia di San Lorenzo. Inoltre sono previsti alcuni incontri, iniziati questa settimana con Alessandro Consigli, consigliere delegato allo sport del Comune di Campi per il progetto “Sport e disabilità”; la prossima, invece, sarà la volta della Polizia municipale per il progetto di educazione stradale. In questi giorni, infine, abbiamo ospitato la delegazione di Tuzla nell’ambito del gemellaggio con Campi Bisenzio con una seduta di allenamento con i nostri ragazzi dell’atletica. Socializzazione, sport, attività manuali, giochi, musica, natura, educazione civica e tanto altro ancora, con istruttori e personale qualificato , in un ambiente sicuro e che consente di svolgere le varie attività in spensieratezza”.