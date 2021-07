I circoli Arci di Firenze e Prato consegneranno la cena ai lavoratori della Gkn da oggi al 25 luglio

CAMPI BISENZIO – A dare la notizia, sulla propria pagina Facebook, è stata l’Arci Firenze: “Quello che sta avvenendo alla Gkn di Campi Bisenzio non è un caso “particolare”, non è un caso “isolato”, non è “l’eccezione”. E’ invece la prassi di un sistema che, con una voracità sempre maggiore, disprezza il lavoro – cioè le persone – mirando esclusivamente all’interesse e al profitto di pochi. Prendere posizione in una situazione come questa, e in tutte le altre che si sono già verificate e che si verificheranno, è un atto irrinunciabile se vogliamo svelare e smontare le ingiustizie di questo mondo”. “Ieri sera – hanno aggiunto – si è tenuta un’assemblea operativa dei circoli di Arci Firenze e di Arci Prato e oggi siamo orgogliosi di comunicare che abbiamo già allestito un calendario di preparazione e consegna delle cene ai lavoratori della Gkn in presidio permanente alla fabbrica da oggi a domenica 25 luglio (circa 100 pasti al giorno). Fin dal momento in cui abbiamo lanciato questo appello, i circoli Arci stanno rispondendo con una forza e un impegno incredibile: chi mettendo a disposizione la cucina, chi i volontari e le volontarie, chi raccolte fondi per acquistare la spesa, chi le macchine per trasportare il cibo, chi organizzando presidi di solidarietà di fronte all’azienda. Il territorio è di chi lo vive: lavoratori, case del popolo, camere del lavoro. Non lasceremo che pochi privilegiati lo trasformino in un deserto. L’Arci di Firenze e l’Arci di Prato sostengono la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici della Gkn e saranno in prima linea in questa lotta. A breve daremo ulteriori informazioni in merito alla partecipazione allo sciopero generale provinciale indetto da Cgil, Cisl e Uil di lunedì 19 luglio e alla manifestazione nazionale successiva”.

“Prendere posizione in una situazione come questa è un atto irrinunciabile, e stiamo organizzandoci anche sulle modalità con cui circoli, Case del popolo e l’Arci tutta parteciperanno alla manifestazione di lunedì prossimo per lo sciopero generale proclamato dai sindacati” ha detto Jacopo Forconi, presidente Arci Firenze, che poi ha aggiunto: “Quello che sta avvenendo alla Gkn di Campi Bisenzio non è un caso particolare, ma l’esempio di un modello già visto troppe volte in passato, e di quello che potrebbe succedere ancora in futuro. E’ il segno della sudditanza, della timidezza della politica nei confronti del grande capitale, e dell’assenza di una vera politica industriale da parte dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Anche per questo da Firenze deve arrivare un segnale forte contro questo modello”