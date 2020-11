I commercianti per i commercianti: l’assessore Monni a Campi per sostenere l’iniziativa lanciata da Fare Centro Insieme

CAMPI BISENZIO – E’ stato “certificato” anche dall’assessore regionale Monia Monni il “Promo sociale” voluto da Fare Centro Insieme e nato per creare ancora di più una rete, in questo difficile momento, fra i commercianti del centro di Campi. L’assessore Monni è stato infatti questa mattina nel nostro Comune facendo una serie di acquisti e dando così ulteriore “linfa” all’iniziativa dei negozianti campigiani. “Bellissima iniziativa – ha scritto in un post su Facebook – quella dei commercianti Campi Bisenzio. Questa mattina sono passata a trovarli perché mi avevano parlato di quello che sono riusciti a fare. “Promo sociale” è un’iniziativa promossa dall’associazione Fare Centro Insieme e dal negozio “Sensazioni” per incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato, che in questo periodo stanno subendo gli effetti delle chiusure dovute alla pandemia. Questo tipo di attività, fatte da commercianti per i commercianti, sono un grande simbolo di voglia di rinascere dei piccoli negozio nei centri delle nostre città. A “Promo sociale” hanno aderito tutti i negozi associati a Fare Centro Insieme e per ora l’unico “soggetto attivo”, ossia il negozio che emette questi buoni, è “Sensazioni”, ma l’associazione sta raccogliendo pareri e criticità per iniziare con la fase 2 in cui altri negozi diventeranno a loro volta “soggetti attivi”. Come funziona? Per ogni scontrino di almeno 20 euro ci sarà un buono pari al 10% della spesa effettuata da “Sensazioni” e che sarà possibile spendere negli altri negozi di Campi Bisenzio associati a Fare Centro Insieme. Ma non solo perché questo buono è spendibile anche nei negozi che al momento sono chiusi e che effettuano la consegna a domicilio”. Ad accompagnare l’assessore Monni il sindaco di Campi Emiliano Fossi, il vice-sindaco Giovanni Di Fede, l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese e il presidente di Confesercenti Firenze Claudio Bianchi.