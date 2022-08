I Comuni della Piana cercano quattordici agenti di Polizia municipale: i termini per partecipare al concorso

PIANA FIORENTINA – Via al concorso per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di 14 agenti di Polizia municipale – Categoria C. Concorso che è stato indetto congiuntamente dai Comuni di Scandicci, Signa, Calenzano, Campi Bisenzio, dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. La domanda di partecipazione dovrà essere […]

PIANA FIORENTINA – Via al concorso per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di 14 agenti di Polizia municipale – Categoria C. Concorso che è stato indetto congiuntamente dai Comuni di Scandicci, Signa, Calenzano, Campi Bisenzio, dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 22 settembre, al link il modulo per la compilazione della domanda https://bit.ly/3chQjfB. Per chiarimenti e ulteriori informazioni di carattere tecnico gli interessati potranno inoltrare apposita e-mail all’indirizzo ced@comune.scandicci.fi.it, per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane e organizzazione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, telefono 0557591283-410-296-292, e-mail uffperson@comune.scandicci.fi.it.