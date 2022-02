I consiglieri metropolitani di Centrodestra per il cambiamento visitano il Calamandrei

SESTO FIORENTINO – Questa mattina i consiglieri metropolitani del Centrodestra per il cambiamento, Scipioni e Gemelli, accompagnati dal consigliere comunale sestese di Fratelli d’Italia Stefano Mengato, hanno effettuato una visita alla sede principale della scuola superiore Calamandrei.

“Abbiamo potuto valutare alcuni problemi strutturali nella scuola – spiegano i consiglieri Scipioni e Gemelli – relativi alla pavimentazione dei corridoi, alle porte delle aule ed ai locali della palestra dove abbiamo riscontrato infiltrazioni di acqua dal tetto e problemi con l’impianto di riscaldamento obsoleto e non adeguatamente pulito da anni. Sia la dirigenza che gli studenti hanno chiesto di attivarci per risolvere le problematiche legate alla copertura della palestra nella sede succursale. Su questo punto chiediamo un impegno importante per una celere risoluzione da parte della Città Metropolitana, in modo di fare si che al più presto possano partire i lavori al tetto”.

Inoltre, proseguono i consiglieri “come spesso accade anche in altri istituti, c’è anche qui un problema con gli impianti sportivi non adatti ai numeri degli studenti che costringono i ragazzi a trasferirsi in strutture convenzionate spesso non nell’immediata prossimità dell’Istituto. È infine molto sentita la problematica del trasporto pubblico scolastico sulla linea 86 che spesso non garantisce le corse di ritorno e comunque risulta insufficiente. Sarà nostra premura chiedere agli uffici che si occupano di trasporto scolastico il potenziamento del servizio a favore della scuola Calamandrei”.