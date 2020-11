I contagi nelle Rsa e fra i cittadini a Lastra a Signa: il sindaco Angela Bagni fa il punto della situazione

LASTRA A SIGNA – Il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, fa il punto della situazione in merito ai contagi sul territorio lastrigiano e a come naturalmente si sta evolvendo la situazione. In modo particolare all’interno delle Rsa. “Un monitoraggio – spiega il sindaco – che facciamo costantemente insieme ai medici di medicina generale, al personale delle strutture e a quello Usca e Girot che è intervenuto in questi giorni. Presso l’Rsa Alfa Columbus a oggi sono stati riscontrati 13 positivi fra gli anziani ospiti e 3 fra il personale in forza alla struttura. Nella Rsa Villa Michelangelo a oggi non è stato registrato alcun caso positivo. Presso l’Rsd Villa Alessandro (Residenza sanitaria per disabili) di via di Bracciatica sono stati registrati 18 positivi fra gli ospiti e 2 nel personale. Nell’ultima settimana, inoltre, a Lastra a Signa sono stati registrati 85 casi di cittadini positivi al Covid-19 e anche sul nostro territorio abbiamo denotato una leggera flessione, in questi ultimi giorni, della curva del contagio: è questo il momento quindi di stringere i denti e insistere con tutte le cautele e le misure di prevenzione. In totale 391 sono i cittadini lastrigiani positivi al Coronavirus dai primi di ottobre a oggi, di cui 13 guariti”.