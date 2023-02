I cuccioli Paw Patrol al Centro commerciale I Gigli

CAMPI BISENZIO – E’ il sogno di ogni bambino incontrare la “squadra di cuccioli” di Paw Patrol e ora sarà possibile farlo, perchè al Centro commerciale I Gigli dal 18 al 21 febbraio in Corte Lunga arriverà “Paw Patrol City”. La squadra dei cuccioli “cartoon” più amati dai bambini sarà al Centro commerciale I Gigli per quattro giorni all’insegna delle animazioni e del divertimento e si porterà dietro laboratori, giochi e un angolo per le foto. Paw Patrol è un cartoon con protagonista un gruppo di sei cani molto speciali pronti ad affrontare pericoli e avventure per salvare la comunità. Da sabato 18 a martedì 21 febbraio, dalle 16 alle 20, si terranno laboratori, giochi e spazio per le foto con i Paw Patrol. Martedì 21 febbraio i bambini potranno incontrare Chase, il cane poliziotto leader della squadra e il coraggioso pompiere dalmata Marshall, a partire dalle ore 16 in Corte Tonda, per festeggiare il “Martedì grasso” in allegria e divertimento.