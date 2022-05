I dati 2021 del Consultorio familiare della Casa della Salute Le Piagge. Tante visite e controlli per gravidanze

FIRENZE – Fra le attività consultoriali per cui nel 2021 gli utenti si sono rivolti al Consultorio familiare che è inserito all’interno della Casa della Salute Le Piagge, un posto di primo piano lo occupano le prime visite. Nel 2021 sono state 1.081 le prime visite legate soprattutto a controlli sulla gravidanza ma anche a colloqui e certificazioni di Interruzione Volontaria di Gravidanza (Igv), con oltre 1.800 prestazioni effettuate in seconde visite. Il dato è importante per il gruppo muldisciplinare e multiprofessionale composto da ostetriche, ginecologici, psicologi e assistenti sociali, impegnati per promuovere percorsi informativi, diagnostici e terapeutici. Il gruppo lavora in equipe, secondo un modello di assistenza che all’interno della Casa della Salute Le Piagge ha dimostrato di essere una buona pratica e, in quanto tale, attuata anche dai professionisti del Consultorio familiare.

All’interno del Consultorio lo stesso gruppo svolge una intensa attività di promozione per la prevenzione oncologica con una risposta da parte della popolazione femminile che si è rivelata numericamente significativa. Sempre nel 2021 degli oltre 7.000 accessi al Consultorio (di cui circa 300 da parte di giovani e oltre 500 di stranieri), 1.821, quasi un terzo del totale, sono avvenuti per eseguire lo screening del pap test. Gli accessi sono da parte di assistiti della Ausl Toscana centro che risiedono soprattutto nel quartiere Le Piagge e per i quali il Consultorio familiare garantisce le cure primarie nell’area della sessualità della vita riproduttiva e psicorelazionale del singolo, della coppia e della famiglia.

Oltre al Consultorio familiare, tra le altre attività consultoriali (anche il corso di accompagnamento alla nascita) presenti nella Casa della Salute Le Piagge, una importante attività è svolta anche dal Centro consulenza giovani. Per accedere al Consultorio familiare delle Piagge sono previste tre modalità: l’accesso diretto (come ambulatorio delle urgenze e certificazione Ivg); su prenotazione tramite Cup (ritiro libretto di gravidanza, visite ginecologiche ed altro); su prenotazione presso il Consultorio (esecuzione tampone vaginale in gravidanza, corsi di accompagnamento alla nascita ed altro). Per informazioni e comunicazioni con le ostetriche è possibile inviare una e-mail all’indirizzo consultorio.lepiagge@uslcentro.toscana.it, descrivendo la richiesta e lasciando un numero di telefono per essere richiamati. In determinati orari della settimana (giovedì in orario 8/12 e venerdì 9/13), è presente anche un servizio di Consultorio rivolto agli stranieri con mediazione linguistica e culturale in lingua cinese.