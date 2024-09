I dati degli iscritti nelle scuole montemurlesi: lieve calo alle medie

MONTEMURLO – Tra dieci giorni anche a Montemurlo suonerà la prima campanella per il nuovo anno scolastico. Sono 1.730 i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni, dalla scuola dell’infanzia fino alle medie, che ritorneranno sui banchi di scuola . Sono 325 i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Margherita Hack”: 72 alla “Grazia Deledda”, temporaneamente trasferita al centro polivalente di piazza Donatori di sangue, 54 alla “Ilaria Alpi” di piazza Amendola a Oste, 80 alla “Leonetto Tintori” di via Micca a Bagnolo, 65 alla scuola “Loris Malaguzzi” di via Rosselli a Montemurlo e infine 54 alla “Sergio Giorgetti” di via Venezia a Oste, accanto alla quale sta sorgendo il nuovo asilo nido che ospiterà il Piccino Picciò di via Toti. I bambini dai 6 agli 11 anni iscritti la scuola primaria sono 734 divisi nei vari plessi: 349 alla “Alberto Manzi” di Morecci, 188 alla “Anna Frank” di Oste” e 197 alla “Margherita Hack” di Bagnolo. I ragazzi più grandi che quest’anno frequentano la scuola secondaria di primo grado “Salvemini- La Pira” sono 519. Per quanto riguarda, invece, la scuola paritaria Ancelle del Sacro Cuore di piazza Contardi gli iscritti sono 47 all’infanzia e 105 alla primaria. Dati in linea generale con il 2023 quando i gli iscritti all’infanzia furono 329 e 743 alla primaria.

L’unico calo che si evidenzia riguarda la scuola media dove si registra un meno 53 tra i 572 iscritti del 2023 e i 519 di quest’anno. Come da tradizione lunedì 16 settembre il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano (nella foto) saranno alla scuola media “Salvemini – La Pira” per dare il benvenuto ai nuovi studenti e per salutare gli insegnati. Il giro di saluti di benvenuto proseguirà poi nelle altre classi e nei vari plessi scolastici dell’infanzia e della primaria, nonché alla paritaria del Sacro Cuore: “Stiamo lavorando affinché tutto possa funzionare al meglio fin dai primi giorni di scuola. In particolare, nell’interesse delle famiglie, tutti i servizi scolastici come mensa, trasporto, pre e post scuola ripartiranno subito, – spiega l’assessore Baiano – le iscrizioni per l’anno 2024-2025 sono in linea con gli anni passati. L’unico calo più evidente riguarda la sola scuola media. In questi giorni stiamo portando a termine le ultime piccole manutenzioni sugli edifici per accogliere al meglio i nostri studenti”.

Fra le altre novità che riguardano la scuola montemurlese, il Comune ha deciso di stanziare risorse proprie per aiutare le famiglie con figli iscritti ai nidi d’infanzia che non sono rientrati nella misura regionale “Nidi gratis”. “A queste famiglie, grazie a risorse proprie dell’ente – conclude Baiano – applicheremo uno sconto sulla retta pari al 10%. Si tratta di un segno di attenzione verso tutte le famiglie che hanno figli che frequentano i servizi educativi, un’esperienza di crescita importante per i bambini e un servizio di conciliazione dei tempi di vita per i genitori di fondamentale importanza”.