I defibrillatori sul territorio signese diventano 19: sabato 13 aprile doppia inaugurazione di due nuove postazioni pubbliche

SIGNA – Doppio taglio del nastro sabato 13 aprile saranno inaugurate per altrettante postazioni pubbliche di defibrillazione (DAE) nell’ambito del progetto “Signa ci sta a CUORE!”. Alle 11 sarà inaugurata quella presso il Centro Commerciale “Indicatore” in via Indicatorio/via Tiziano Vecellio, mentre alle 11.45 sarà la volta della postazione presso il chiosco dei giardini del Crocifisso (Gelateria Frigus) in piazza Vittorio Bachelet. Entrambe sono realizzate grazie al contributo della Fondazione CRF – Cassa Risparmio di Firenze e nell’ambito del progetto promosso dalla Pubblica Assistenza Signa con il patrocinio del Comune di Signa. Si tratta del diciottesimo e del diciannovesimo DAE installati a Signa e, così come già per le altre postazioni, la Pubblica Assistenza di Signa si occuperà dei controlli periodici, delle verifiche e della manutenzione dei defibrillatori. L’associazione di via Argine Strada, infatti, a partire da dicembre 2018, ha avviato il progetto “Signa ci sta a Cuore!” che ci vede coinvolti, con la collaborazione di enti, aziende e associazioni, a rendere il più possibile “cardioprotetto” il territorio comunale, tramite l’installazione di colonnine/postazioni pubbliche munite di DAE (defibrillatore semi-automatico) e con la formazione-addestramento dei cittadini all’utilizzo dell’apparecchio, al funzionamento e corretta attivazione del Servizio 112/118 e sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base (BLSD). Le postazioni, videosorvegliate e dotate di teche allarmate e predisposte per assicurare le migliori condizioni di temperatura, sono dotate di un defibrillatore semi-automatico (DAE) a disposizione di tutti in caso di necessità, posizionate in punti strategici del territorio. Le due postazioni saranno inserite nella mappa di tutti i defibrillatori (DAE) presenti sul territorio comunale e georeferenziata nel sistema informatico della Centrale Operativa 118 Firenze – Prato.