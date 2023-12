I direttori Asl al presidio alluvionato di Campi. Prima l’incontro a Scandicci con gli amministratori della zona nord ovest

CAMPI BISENZIO – E’ cominciata con un sopralluogo alla Centrale Operativa Territoriale del presidio di via Vivaldi a Scandicci ed è proseguita con un confronto con gli amministratori, la visita della Direzione aziendale della Asl che ha incontrato prima gli operatori del presidio di via Vivaldi e poi i sindaci della zona fiorentina nord ovest. Ad accogliere i direttori, il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani con l’assessore alle politiche sociali, Andrea Franceschi e per la Società della Salute fiorentina nord ovest il presidente Camilla Sanquerin e il direttore Andrea Francalanci, insieme al coordinatore sanitario territoriale di zona, Alessandro Pecchioli.

Nella Sala riunioni del presidio di via Vivaldi, il direttore generale, Valerio Mari con il direttore sanitario, Simona Dei, amministrativo, Valeria Favata e dei servizi sociali, Rossella Boldrini, ha fatto il punto sulla riorganizzazione dei servizi in vista della partenza nel 2024 dei lavori alle tre Case di Comunità di Scandicci, Lastra a Signa e Sesto Fiorentino. Tra gli interventi più consistenti quelli alla Casa di Comunità di Sesto Fiorentino, struttura di nuova realizzazione, in cui saranno trasferite tutte le funzioni attualmente presenti nel presidio di via Gramsci e quelle riabilitative della sede in zona Querciola. Le altre future Case di Comunità della fiorentina nord ovest sono quelle del presidio di via Vivaldi a Scandicci e dell’Alfa Columbus a Lastra a Signa. Due edifici, a differenza di Sesto Fiorentino, già in attività e dove si procederà alla riorganizzazione dei servizi e a opere di revisione strutturale necessari per consentire l’erogazione delle prestazioni sanitarie caratterizzanti la Casa di Comunità. All’incontro c’erano gli amministratori della nord ovest, il sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini, l’assessore al sociale del Comune di Campi Bisenzio, Lorenzo Ballerini, il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Signa, Enrico Rossi, il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, con l’assessore Camilla Sanquerin, il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, con l’assessore Andrea Franceschi, e il sindaco di Vaglia, Leonardo Borchi.

Da Scandicci, la direzione si è spostata a Campi Bisenzio dove, insieme al sindaco Andrea Tagliaferri, ha fatto un sopralluogo nel presidio alluvionato di via Rossini che è ancora inagibile. All’interno il gruppo è stato accompagnato dal direttore Area manutenzione e gestione investimenti Firenze, Francesco Napolitano, che ha illustrato gli interventi finora realizzati e quelli in via di conclusione.

Nella fase emergenziale post alluvione, per garantire la continuità operativa delle attività, fu deciso di trasferire i servizi e il personale operante in Via Rossini presso gli altri presidi Asl vicini. E’ invece di circa due settimane fa la riattivazione di alcuni servizi sul territorio di Campi Bisenzio grazie alla riorganizzazione del presidio di via Orly, ospitato in locali della Pubblica Assistenza. Qui, in via Orly, si è spostata da via Rossini la Direzione aziendale per vedere tale riorganizzazione che ha fatto ripartire l’ambulatorio infermieristico stomie, il servizio di infermiere di famiglia e di comunità e la Salute mentale adulti che si sono affiancati ai già presenti servizi della Salute mentale infanzia e adolescenza, della riabilitazione minori e del Servizio sociale professionale. E’ in corso la definizione sul trasferimento di altri servizi come le attività consultoriali (al momento svolte presso i consultori di Lastra a Signa e Calenzano e nella vicina Casa della Salute de Le Piagge) e quelle della riabilitazione adulti (al momento svolta presso la sede di Sesto Fiorentino in via della Querciola e all’Alfa Columbus di Lastra a Signa).