“I due Corsari” al Castello di Calenzano Alto

CALENZANO – Il primo degli appuntamenti teatrali, organizzati dal Teatro Manzoni per Calenzano Estate al Castello di Calenzano Alto è un omaggio a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. I due Corsari, come decidono di chiamarsi nel 1958, ovvero Il Nasone e Il Cialtrone, come si chiameranno sempre tra di loro. I Due Corsari è uno spettacolo che ne racconta la storia di un’amicizia, nata alla fine degli anni 50 e mai interrotta per i quarant’anni successivi. Anche perché i Due Corsari come duo musicale, in sé e per sé, durano solo un anno, ma le collaborazioni tra Gaber e Jannacci durano una vita intera.

Attraversando tre decenni e due carriere, dagli anni 50 al nuovo millennio, Fabrizio Checcacci e Fabio Fantini raccontano in scena gli incontri artistici tra i due ma non solo: il passaggio dalla televisione al Teatro Canzone per l’uno, dal cabaret alla follia poetica nell’altro, l’amicizia con Dario Fo, le incursioni nel teatro d’autore per entrambi. Il tutto senza dimenticare i personaggi delle canzoni, dal Riccardo a Giovanni Telegrafista, dal Cerutti all’Armando. Una piccola storia velata d’ironia, a volte feroce, a volte malinconica, che ci illustra quanto la poetica e le idee dei due siano ancora presenti nell’Italia di oggi.

La rassegna continuerà mercoledì 30 giugno con Giuseppe Cederna e il suo “Odisseo migrante mediterraneo”. Programma degli eventi su www.teatromanzonicalenzano.it Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni: contatti@macchinadelsuono.it