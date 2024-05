I finalisti del Premio letterario di CiviCa

CALENZANO – Scelti i finalisti della quinta edizione del Premio letterario di CiviCa, organizzato dalla biblioteca comunale di Calenzano e dall’associazione culturale Amici di CiviCa. Tre le sezioni in concorso, che hanno visto 217 partecipanti in totale: poesia, racconti brevi e under 18. Tutte le opere finaliste saranno pubblicate nell’antologia 2024 e la premiazione dei […]

CALENZANO – Scelti i finalisti della quinta edizione del Premio letterario di CiviCa, organizzato dalla biblioteca comunale di Calenzano e dall’associazione culturale Amici di CiviCa. Tre le sezioni in concorso, che hanno visto 217 partecipanti in totale: poesia, racconti brevi e under 18. Tutte le opere finaliste saranno pubblicate nell’antologia 2024 e la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria avverrà in biblioteca a settembre prossimo.

Per la sezione poesia ci sono stati 97 concorrenti con 255 opere; i finalisti sono: Maria Luisa Andreucci, Giovanni Bottaro, Martina Chieffo, Guido De Paolis, Giuliana Gemo, Elisabetta Liberatore, Giuseppe Mazzantini, Matilde Papi, Stefano Peressini, Fabrizio Rotoni.

La sezione del racconto breve ha visto 98 partecipanti: i finalisti sono Simone Bargellini, Michele D’Amore, Antonio Di Carlo, Serena Lazzari, Stefano Lucarelli, Marco Luongo, Debora Orlando, Luigi Pagnotta, Donatella Rabiti, Patrizia Scialoni.

La terza sezione, riservata agli under 18, conta 22 partecipanti, con questa rosa di finalisti: Ambra Berni, Rosanna Cazzante, Jennifer Cortini, Alessia Delle Donne, Costanza Ranucci, Greta Vaccai. Il premio si caratterizza per le adesioni a livello nazionale: in questa edizione il 54% dei concorrenti proviene da regioni diverse dalla Toscana.