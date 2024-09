I finalisti della quinta edizione del Premio CiviCa

CALENZANO – Si conosceranno sabato 28 settembre alle 17 alla biblioteca CiviCa i vincitori della quinta edizione del Premio nazionale organizzato da CiviCa e dall’associazione Amici di CiviCa . Saranno presenti il vicesindaco Martina Banchelli, Barbara Papi, presidente di Amici di CiviCa, Emilio Aurilia, presidente della giuria del premio, e Ilaria Nocentini, presidente della giuria under 18. Tre le sezioni in concorso con 217 partecipanti in totale: poesia inedita in italiano a tema libero, racconto breve in italiano a tema e genere liberi, racconto breve in italiano a tema e genere liberi dedicato agli under 18 ad iscrizione gratuita e premi in buoni libro. Il premio si caratterizza per le adesioni a livello nazionale; in questa edizione il 54% dei concorrenti proviene da regioni diverse dalla Toscana. Le opere sono state valutate da una giuria composta da scrittori, giornalisti e professionisti del settore. A ogni edizione sono premiati i primi tre vincitori per ciascuna sezione e sono previsti attestati con motivazione per i primi 10 classificati. Tutte le opere dei finalisti delle tre sezioni sono pubblicate in un volume antologico.

Per la sezione poesia i finalisti della quinta edizione sono: Maria Luisa Andreucci, Giovanni Bottaro, Martina Chieffo, Guido De Paolis, Giuliano Gemo, Elisabetta Liberatore, Giuseppe Mazzantini, Matilde Papi, Stefano Peressini, Fabrizio Rotoni. Per la sezione racconto breve i finalisti sono: Simone Bargellini, Michele D’Amore, Antonio Di Carlo, Serena Lazzari, Stefano Lucarelli, Marco Luongo, Debora Orlando, Luigi Pagnotta, Donatella Rabiti, Patrizia Scialoni. Per la sezione riservata agli under 18, questa la rosa dei finalisti: Ambra Berni, Rosanna Cazzante, Jennifer Cortini, Alessia Delle Donne, Costanza Ranucci, Greta Vaccai.