I Fratres di Lastra a Signa rinnovano il consiglio: Sandra Mugnaini confermata presidente

LASTRA A SIGNA – E’ tempo di elezioni anche per il gruppo Fratres di Lastra a Signa, che nei giorni scorsi ha rinnovato gli incarichi del consiglio direttivo per gli anni 2022/2026. Un consiglio riconfermato nella sua quasi totalità, l’unica novità è rappresentata dall’ingresso come consigliera di Simona Marcacci. Sandra Mugnaini, infatti, è stata riconfermata presidente, vice-presidente è Antonietta Coppolaro, amministratore e tesoriere Silvia Pucci, segreteria Eleonora Corsinovi, capo gruppo Guido Damiani, consigliera Enrica Falcini.

Primo appuntamento sul calendario quello della raccolta sangue di domenica 30 gennaio (per informazioni e prenotazioni www.fratreslastra.org) mentre il consiglio è già operativo per la promozione alla donazione di sangue: “A febbraio usciremo con una campagna promozionale, nella speranza di riuscire davvero ad avvicinare dei donatori in più. Come sempre, ogni occasione è buona per invitare alla donazione, nella nostra sede ogni ultima domenica del mese, tutti i giorni presso i centri trasfusionali dei vari ospedali. In questo momento, fra l’altro, a causa del fatto che molti donatori sono risultati positivi al Covid, le scorte di sangue sono “in affanno”, chi è in buona salute prenoti la propria donazione su www.fratreslastra.org o telefoni al numero 3397652996″.

(Immagine di archivio, scattata nei mesi scorsi in occasione dei 50 anni dalla nascita del gruppo)