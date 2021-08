I geometri della provincia di Firenze hanno un nuovo direttivo: il presidente è Matteo Parisi. Fra i consiglieri anche Riccardo Nucciotti

FIRENZE – A seguito delle elezioni che si sono svolte la scorsa settimana, ieri si è insediato il nuovo consiglio direttivo del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Firenze per il quadriennio 2021-2025. Dopo il passaggio di consegne da parte del presidente uscente, Stefano Nicolodi, visibilmente emozionato e salutato con un applauso e un sincero ringraziamento per il lavoro svolto negli anni passati da parte dei nuovi consiglieri, si è proceduto all’insediamento con l’accettazione della carica di consigliere da parte degli eletti e la nomina dei ruoli istituzionali. Nel segno del rinnovo, con voto unanime da parte del nuovo consiglio è stato quindi eletto come presidente Matteo Parisi, il tesoriere è Francesco Zingoni, il segretario Gianni Arabini; inoltre il consiglio, sempre all’unanimità, ha nominato Paolo Zeroni e Bruno Lepore vice-presidenti. I consiglieri, contestualmente all’accettazione della carica, hanno accettato anche la carica di componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione dei geometri e geometri laureati della Provincia di Firenze. Il nuovo consiglio sarà composto inoltre da Laura Borgioli, Filippo Brinati, Paolo Caroni, Andrea Mancuso, Alessandro Martinelli, Stefano Pacinotti, Francesco Sulli, Stefano Tilli, Stefano Zanieri e Riccardo Nucciotti. “L’impegno e l’obbiettivo del nuovo consiglio – si legge in una nota – sarà quello di riuscire a essere sempre più presente e più vicino alle istanze di tutti i geometri, portando il Collegio a essere il punto di riferimento per tutti gli iscritti; con lo spirito che ha formato la squadra che da oggi governerà il Collegio, sono già emersi tanti spunti che nei prossimi mesi saranno concretizzati e portati all’attenzione di tutti. NovoSpirito era il nome della lista con la quale si sono presentati, NovoSpirito è quello che caratterizzerà il loro operato. Un grazie a tutti i geometri che hanno votato e che da domani saranno, tutti quanti, coinvolti per il bene della categoria”.