I giardini di via Petrarca chiusi da mezzanotte alle 6. Fino al 31 agosto. Il sindaco: “E’ il primo segnale”

CAMPI BISENZIO – Prima c’è stato il video del sindaco Emiliano Fossi, sulla propria pagina Facebook, e subito dopo le parole dell’assessore Riccardo Nucciotti. “I giardini, i parchi di Campi Bisenzio – ha detto il sindaco – luoghi della socialità e a questa non ci rinuncio”. Le considerazioni sono relative ai giardini di via Petrarca, negli ultimi tempi sempre più spesso, purtroppo, alla ribalta della cronaca per episodi di inciviltà durante le ore notturne, che hanno costretto i residenti a richiedere anche l’intervento dei Carabinieri. Da qui la decisione di emettere un’ordinanza con cui l’ingresso ai giardini e all’area circostante è vietato dalle 24 alle 6 e vieta la possibilità di consumare bevande, di qualsiasi genere, in contenitori di vetri e lattine fino al 31 agosto. “Questo – ha aggiunto il sindaco – è il primo segnale, altrimenti stringeremo ulteriormente la rete”.

“Purtroppo – queste le parole dell’assessore Nucciotti – nei giorni scorsi sono accaduti fatti veramente brutti nei pressi dei giardini di via Petrarca, le segnalazioni pervenute all’amministrazione comunale hanno portato il sindaco a predisporre un’ordinanza in riferimento alla chiusura dei giardini dalla mezzanotte alle sei del mattino fino al 31 agosto. Non possiamo permettere che uno degli spazi più belli di Campi, frequentato da bambini, ragazzi e famiglie possa essere utilizzato in maniera impropria, senza rispetto per i residenti della zona e senza rispetto per i giochi presenti all’interno del giardino stesso. Questo è un primo segnale, che speriamo possa dare i suoi frutti, siamo stanchi, tutti sono stanchi dell’inciviltà che purtroppo troppi ragazzi e troppe ragazze ogni sera manifestano in quel bellissimo parco, quindi è giunta l’ora di intervenire in maniera concreta contro questi vandali. Il lavoro che Carabinieri e Polizia Municipale stanno facendo è encomiabile, ma la maleducazione e l’inciviltà di questi giovani, purtroppo non ha limiti, a questo punto i limiti è giusto che li metta la pubblica amministrazione, perché non è più tollerabile quello che sta accadendo. Confido nella responsabilità dei genitori e dei ragazzi responsabili per affrontare questa annosa situazione, noi ce la mettiamo tutta, ma abbiamo bisogno della vostra collaborazione”.