I Gigli: Card per la spesa gratuita e colletta alimentare

CAMPI BISENZIO – Card per gli acquisti di prodotti alimentari e una colletta alimentare per le famiglie campigiane più in difficoltà. È quanto organizzato dal Centro Commerciale I Gigli, Eurocommercial Properties Italia e Panorama, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio e le associazioni del territorio.

L’Ipermercato Panorama in questi giorni sta effettuando una colletta alimentare tramite la Caritas Vicariale e la Confraternita della Misericordia di Campi Bisenzio, i cui volontari sono presenti all’ingresso del punto vendita. I prodotti raccolti con la colletta, organizzata da lunedì 6 aprile a sabato 11 aprile, saranno distribuiti tramite le due associazioni alle famiglie più bisognose. Nei soli primi tre giorni, tra lunedì e mercoledì, sono stati raccolti oltre 1.500 chili di generi alimentari.

I Gigli ed Eurocommercial Properties Italia, proprietà del Centro Commerciale, faranno una donazione al Comune di Campi Bisenzio sotto forma di card Panorama per la spesa alimentare, a cui si aggiungerà un 10% di sconto da parte dell’Ipermercato. Sarà poi il Comune a distribuirle ai nuclei familiari più in difficoltà. I Gigli forniranno all’Ente anche 10.000 bustine di gel igienizzante per le mani, da distribuire alle associazioni del territorio. “In questa fase di emergenza legata al Covid-19 – spiega il direttore del Centro Commerciale Antonino D’Agostino – in accordo con il Comune abbiamo pensato a dei gesti concreti per sostenere la comunità campigiana e le sue associazioni, impegnate in prima linea nel portare aiuto ai cittadini. Un segnale di attenzione verso il territorio con cui dialoghiamo ormai da oltre venti anni”.

“In un momento di difficoltà generale – dichiara Stefano De Robertis responsabile marketing di Eurocommercial – che sta mettendo a dura prova molte famiglie del nostro comune, Eurocommercial da sempre vicina al territorio e alle comunità in cui è presente, intende dare un ulteriore contributo per sostenere l’associazione Caritas impegnata in questo servizio per aiutare le fasce di popolazione più debole e maggiormente colpite dalla crisi relativa al Covid-19”.

“Come Amministrazione comunale – dice il sindaco Emiliano Fossi – accogliamo con piacere l’impegno e il gesto del Centro Commerciale I Gigli, di Eurocommercial e di Panorama, che seppur in un momento di criticità per la stessa struttura di vendita, dimostrano e confermano la loro vicinanza alla comunità campigiana”. “Gesti concreti che – concludono il Sindaco e l’Assessore alla Protezione Civile Riccardo Nucciotti – tra i tanti messi in atto dal Comune, dalle associazioni, dai cittadini, dagli imprenditori e dalle piccole medie imprese, confermano, ancora una volta, l’importanza della sinergia tra pubblico e privato per affrontare insieme le difficoltà e cogliere le migliori occasioni per venirne fuori insieme”.