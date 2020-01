I Gigli, domani al via i saldi. Il 6 gennaio arriva la Befana

CAMPI BISENZIO – Al via sabato 4 gennaio i saldi invernali: dalle 9 alle 22 i negozi e gli store del Centro Commerciale I Gigli danno appuntamento ai visitatori con sconti e promozioni su tanti prodotti, dall’abbigliamento agli articoli per la casa, dalla tecnologia alla cosmetica, dai gioielli alle calzature. I ristoranti saranno aperti fino alle 23.

Lunedì 6 gennaio dalle 16 in Galleria, arriva la Befana che sarà accompagnata dagli Spazzacamini per far divertire i più piccoli. I negozi del Centro Commerciale saranno aperti dalle 9 alle 21, la ristorazione dalle 9 alle 23.

Un’opportunità in più per raggiungere comodamente I Gigli anche in occasione dei saldi è il servizio di Bus Navetta. “I Gigli Shopping Bus” con partenza tutti i giorni, inclusi i festivi, parte da Firenze SMN (dall’autostazione Busitalia in via Santa Caterina da Siena 17, vicino alla Stazione di Santa Maria Novella) e arriva ai Gigli, senza fermate intermedie.