I Gigli e GoSoul per la prima communty in Europa supportata da GoPro

CAMPI BISENZIO – Il Centro Commerciale I Gigli diventa “palcoscenico” per tutti gli appassionati di foto e video, che vogliono incontrarsi nella vita reale. Per la prima volta il mondo dell’action camera sbarca all’interno dei centri commerciali. Collaborazione esclusiva tra I Gigli e GoSoul, la prima community in Europa supportata da GoPro. Al Centro Commerciale si inizia nel pomeriggio […]

CAMPI BISENZIO – Il Centro Commerciale I Gigli diventa “palcoscenico” per tutti gli appassionati di foto e video, che vogliono incontrarsi nella vita reale. Per la prima volta il mondo dell’action camera sbarca all’interno dei centri commerciali. Collaborazione esclusiva tra I Gigli e GoSoul, la prima community in Europa supportata da GoPro.

Al Centro Commerciale si inizia nel pomeriggio di domani 1° ottobre, in occasione della decima edizione dei GoSoul Games, che saranno realizzati in Toscana, e del lancio della nuova camera GoPro HERO10 Black.

Il programma prevede l’organizzazione di un Workshop ufficiale Go Pro, per scoprire novità e tecniche avanzate assieme a professionisti del settore; e dei Games della du- rata di tre giorni, per mettere in pratica le proprie capacità e creatività.

La community Gosoul vanta 100.000 post su Instagram, 25.000 Instagram followers, 2.000 Facebook users, 30 gruppi su Telegram e ha organizzato, dal 2017, oltre 100 eventi. Per la prima volta, però, viene coinvolto il mondo del retail.

“Il Centro Commerciale I Gigli è da sempre il luogo delle novità e dell’innovazione – afferma il direttore de I Gigli Antonino D’Agostino – e lo è ancora di più dopo la pandemia cogliendo l’occasione per dare una spinta verso la ripresa delle attività e, come sempre stando a fianco dei propri visitatori. Il mondo delle action cam permette di coinvolgere appassionati di età diverse, per questo ci sembra una un’occasione da non perdere provare una nuova esperienza”.

“Siamo orgogliosi di essere qui per il secondo anno consecutivo – spiega Fulvio Zamprogna di GoSoul – l’evento GoSoul Games X è un chiaro segnale di ripartenza per tutti e noi siamo entusiasti di poter contare sul supporto dei Gigli!”