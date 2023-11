I Gigli e il Consorzio Abetone Multipass per la solidarietà con gli alluvionati

CAMPI BISENZIO – I Gigli e il Consorzio Abetone Multipass insieme per la solidarietà verso le popolazioni della Piana Fiorentina colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso. Il Consorzio Abetone Multipass è presente all’interno del Centro Commerciale, al primo piano di Corte Lunga, con un proprio spazio espositivo fino a domenica 26 novembre. La solidarità scende in pista e in occasione della settimana del “Black Friday” il Consorzio Abetone Multipass ha deciso di donare 10 euro, per ogni carnet da 4 skipass venduto, alle comunità coinvolte nell’alluvione di novembre. Si può ottenere un risparmio acquistando promozioni diverse e nello stesso tempo dare una mano a chi si è trovato coinvolto nell’alluvione di un mese fa.

L’iniziativa di solidarietà del Consorzio Abetone Multipass, in collaborazione con I Gigli, – dice il presidente della Regione Eugenio Giani – è di alto valore morale e rende concreto lo spirito di comunità che ha sempre caratterizzato il popolo toscano. Essere vicino a chi soffre la perdita di beni frutto del lavoro di una vita come alle basi di attività di imprese che sono il motore economico della regione è segno di merito che non dimenticheremo”. Domenica 26 novembre, inoltre, alle 15.30, nello spazio del Consorzio Abetone Multipass, il presidente Giani consegnerà un assegno virtuale al presidente dello Sci Club Lanciotto Paolo Palloni e al presidente di Sci Snow Club Bacchereto Silvio Pacini, entrambi delle zone alluvionate.

“Abetone Multipass vorrebbe dare un aiuto concreto, – afferma il presidente del Consorzio Turistico Apm Rolando Galli – qualcosa che vada oltre la vicinanza, ai tanti amici e clienti, che sono parte di una comunità così duramente colpita, favorendo progetti capaci di arrivare velocemente a chi davvero ha bisogno, in maniera diretta e rapida senza disperdersi nei mille rivoli della burocrazia. Un aiuto piccolo, certo, ma concreto e immediato”.

“Il Centro Commerciale – dice il direttore dei Gigli Antonino D’Agostino – si mette a disposizione con una serie di attività per l’emergenza causata dall’alluvione del 2 novembre scorso, lo facciamo promuovendo occasioni di solidarietà come quella di Abetone Multipass o come la Lavanderia in emergenza in collaborazione con Croce Rossa Italiana, ma anche incentivando attraverso i nostri canali social e i supporti digitali presenti nella galleria, la raccolta di fondi promossa dal Comune di Campi Bisenzio. Inoltre, abbiamo supportato la Nazionale Cantanti per la vendita dei biglietti della partita in favore della Toscana alluvionata che si è svolta a Empoli lo scorso sabato, giornata in cui abbiamo aderito alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa del Banco Alimentare, nostro partner in diversi progetti, che quest’anno ha donato il cibo raccolto alla Caritas di Campi Bisenzio”.

All’esterno di Corte Lunga il Centro Commerciale ospita il servizio lavanderia per gli alluvionati organizzato dalla Croce Rossa Italiana. Si tratta di un servizio gratuito di lavanderia in emergenza dedicato alla popolazione colpita dall’alluvione. E’ possibile consegnare alla lavanderia i propri abiti in buste di plastica non biodegradabile etichettate con nome, cognome e numero di telefono del proprietario, al quale sono riconsegnati i propri capi, puliti ed igienizzati, in 24-48 ore. I Gigli ha, inoltre, messo a disposizione del Comune di Campi Bisenzio parte del parcheggio per lo stazionamento dei veicoli alluvionati.