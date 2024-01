I Gigli: in mille in coda all’apertura per i saldi invernali

CAMPI BISENZIO – Mille persone in coda questa mattina 5 gennaio davanti ai due ingressi de I Gigli, Corte Tonda e Corte Lunga, prima dell’avvio dei saldi invernali. Numero dei visitatori che è aumentato nel corso della mattinata. I visitatori hanno atteso che le porte del Centro Commerciale si aprissero per dirigersi nei tanti negozi ospitati sui due piani della struttura. Come da tradizione durante il periodo dei saldi, nella caccia alle occasioni i punti vendita più gettonati sono stati quelli dell’abbigliamento sia per adulti che per bambini, l’abbigliamento intimo, le calzature e gli accessori, ma l’interesse dei visitatori ha coinvolto anche settori merceologici diversi come i gioielli, l’abbigliamento sportivo e gli store di elettronica. A catturare l’attenzione delle famiglie tutti i punti vendita e in particolare quelli delle medie superfici come Zara, Primark, H&M, OVS, Nike, Coin, Stradivarius, Bershka. Sconti e promozioni fino al 50%.

La scelta per molti è stata indirizzata verso i capispalla come piumini e cappotti, must in assoluto di ogni anno e questo in particolare visto l’arrivo del freddo proprio in questi giorni, e poi scarpe e accessori di moda. C’è chi si è lasciato guidare dagli acquisti scontati e chi, invece, è entrato con sicurezza nel negozio per comprare il capo d’abbigliamento già individuato prima dell’inizio dei saldi. Strategie di acquisto che variano a seconda delle persone e del tempo a disposizione poichè oggi è un giorno, ancora all’interno del periodo delle festività natalizie, ma per alcuni è una giornata lavorativa.

Tra un acquisto e l’altro, una fermata per un caffè, per uno snack o per una pausa-pranzo tra le proposte dei 25 ristoranti del Centro Commerciale, dove è possibile gustare sfiziosi menù tipici toscani, piatti vegetariani, golosità da fast-food o classiche pizze. Proposte che ciascuno ha potuto selezionare in base alle proprie esigenze: dall’etnico (Calavera Restaurant, Umi Sushi Restaurant, Mr. Wu) alla novità Healty Food con Flower Burger e ILovePoke, senza dimenticare il food market AiBanchi del Mercato Centrale e le coloratissime novità per i più giovani come Machi Machi e Yogo. Anche domani, 6 gennaio Festa dell’Epifania, i negozi del Centro Commerciale saranno aperti dalle 9 alle 22 e la ristorazione fino alle 23.