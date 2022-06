I giovani del Centro iniziative teatrali promettono bene: a loro il premio “Alchimie 2022” con lo spettacolo “Legami”

CAMPI BISENZIO – Importante riconoscimento per la compagnia dei giovani del Cit (Centro iniziative teatrali) che ha vinto il premio “Alchimie 2022” con lo spettacolo “Legami”. Si trattava infatti della rassegna-concorso di teatro giovanile dedicata alle scuole superiori e alle associazioni di non professionisti che, come vere e proprie compagnie, hanno dovuto proporre uno spettacolo, […]

CAMPI BISENZIO – Importante riconoscimento per la compagnia dei giovani del Cit (Centro iniziative teatrali) che ha vinto il premio “Alchimie 2022” con lo spettacolo “Legami”. Si trattava infatti della rassegna-concorso di teatro giovanile dedicata alle scuole superiori e alle associazioni di non professionisti che, come vere e proprie compagnie, hanno dovuto proporre uno spettacolo, realizzarlo, metterlo in scena e contendersi il premio finale. Dopo che l’edizione 2021 si è svolta interamente on line a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno “Alchimie” ha riportato finalmente i suoi protagonisti sul palcoscenico. Anzi, su tre palcoscenici: quelli del Teatro comunale Garibaldi di Figline, del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e del Teatro comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa. Nato su iniziativa del Comune di Figline e Incisa Valdarno, “Alchimie” ha rinnovato in questo modo per il secondo anno la collaborazione con i Comuni di Campi Bisenzio e di San Casciano in Val di Pesa.

“Siamo stati molto felici di collaborare alla quattordicesima rassegna di “Alchimie”, – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Campi, Monica Roso – ospitando, per la prima volta, la serata inaugurale al Teatrodante Carlo Monni. Avvicinare i ragazzi al teatro è aprire loro un mondo, è offrire un punto di vista differente rispetto alla realtà virtuale, che spesso diventa preponderante e anche opprimente. La rassegna permetterà inoltre di promuovere i lavori di tanti giovani attori che vogliono intraprendere una carriera o solamente dedicarsi a una passione che può aiutare a migliorare il rapporto con sé stessi, interpretando personaggi più o meno corrispondenti alla propria personalità. Tornare finalmente a vivere il teatro in presenza, dopo questi anni difficili, ci consentirà di assaporare di nuovo quell’atmosfera speciale che solo un palco e una platea trasmettono”.