I giovani e la politica: Italia Viva Sesto Fiorentino ne ha parlato online con “Risveglio giovanile”

SESTO FIORENTINO – Parlare di politica: è stato questo il tema del primo incontro rivolto ai giovani promosso da Italia Viva Sesto Fiorentino dal titolo Risveglio giovanile che si è tenuto lunedì sera 3 maggio sulla piattaforma Zoom.

“Si é trattato – si legge in una nota di Italia Viva – di un appuntamento molto sentito e partecipato perché ha visto il collegamento di tanti ragazzi under 40 fino a oggi lontani dalla politica; giovani sui quali Italia Viva ha da sempre scommesso in maniera importante, consapevole che prossimamente le nuove generazioni avranno in mano il futuro. Il dibattito ha riguardato nella prima parte una serie di considerazioni legate al “fare politica” da parte dei giovani. Successivamente, insieme al nostro deputato Massimo Ungaro e al capogruppo Italia Viva in consiglio comunale di Scandicci Stefano Pacinotti, siamo entrati più nello specifico di alcune tematiche inerenti il mondo giovanile, come la formazione professionale, il lavoro e le politiche per la famiglia. Su richiesta dei partecipanti dedicheremo il prossimo incontro online di lunedì 17 maggio al tema del lavoro giovanile, di particolare rilevanza a maggior ragione adesso a seguito della pandemia. Per qualsiasi altro suggerimento e considerazione vi aspettiamo sabato mattina al nostro gazebo in via Cavallotti”.