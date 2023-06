I lavoratori della ex Gkn concedono il bis: nuova “visita collettiva” nella sede dell’Inps

CAMPI BISENZIO – Dopo la giornata di ieri, anche oggi, martedì 20 giugno, nuova “visita collettiva” dei lavoratori della ex Gkn alla sede dell’Inps. “Lo ribadiamo: – spiegano in una nota – l’azienda Qf non riesce neanche a inviare gli Iban corretti, né a dare all’Inps i flussi per farci avere la cassa che ci […]

CAMPI BISENZIO – Dopo la giornata di ieri, anche oggi, martedì 20 giugno, nuova “visita collettiva” dei lavoratori della ex Gkn alla sede dell’Inps. “Lo ribadiamo: – spiegano in una nota – l’azienda Qf non riesce neanche a inviare gli Iban corretti, né a dare all’Inps i flussi per farci avere la cassa che ci spetta. Se volete credere all’incompetenza, liberi di farlo. Noi crediamo di essere in mano a persone che esercitano violenza psicologica ed economica sulla nostra famiglia allargata. Nel farlo, sanno di poter contare su una macchina amministrativa e istituzionale senza poteri ispettivi, abituata a gestire l’esistente. Non c’è niente di nuovo”.