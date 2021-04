I luoghi della cultura a Sesto: videoincontro dedicato al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Luci spente per i teatri. Il sipario è calato ormai da tempo a causa della pandemia, ma nei cuori di ognuno i teatri restano aperti. Sono più di ogni altro luoghi della cultura: diffusi sul territorio, ma in questo momento silenziosi, ci auguriamo di vederli al più presto di nuovo accesi e aperti.A Sesto […]

A Sesto Fiorentino il Teatro della Limonaia ci ha abituati a conoscere le novità internazionali con Intercity, mentre il Laboratorio Nove

ha permesso a tanti di avvicinarsi al palcoscenico e a molti di salirci sopra e recitare.Il viaggio nei luoghi della cultura non poteva non fare tappa alla Limonaia: Alessio Roselli intervisterà quindi Dimitri Milopulos e Silvano Panichi.L’appuntamento dell’incontro on line è per martedì 6 aprile alle 18.30, nell’ambito della rassegna sulla diffusione della conoscenza dei luoghi della cultura di Sesto Fiorentino, promossa dalla casa editrice «apice libri» di Stefano Rolle e da Piananotizie.

L’incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di «apice libri» e sulle pagine Facebook di Sesto TV e della

Biblioteca Ernesto Ragioneri. I video potranno essere condivisi, anche in diretta, sulle pagine FB dei luoghi presentati. «Piananotizie»

pubblicherà gli articoli e il link della trasmissione.