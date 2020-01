“I marziani” di Alberto Severi al Teatro delle Arti

LASTRA A SIGNA – “”I marziani” è l’appuntamento di venerdì 17 gennaio al Teatro delle Arti. Tornano così in scena, in due episodi, le avventure di Mara e Alvaro dalla Firenze del 1963 alle spiagge bianche di Vada, dieci anni dopo. Tra risate e lacrime, Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, diretti da Nicola Zavagli, disegnano il ritratto dissacrante e irresistibile di una coppia in bilico tra maschera comica e verità umana. Il testo è di Alberto Severi. Il primo episodio inizia alle 21 “I marziani” e il secondo episodio “I marziani al mare” inizia alle 22.