I matrimoni civili nel parco dei Renai? Adesso si può. Grazie a una mozione di Uniti per Signa

SIGNA – Una mozione, approvata all’unanimità, perché i matrimoni civili si possano celebrare anche all’interno del parco dei Renai. E’ quella presentata da Uniti per Signa, dal capo gruppo Gianni Vinattieri e dai consiglieri Matteo Mannelli e Chiara Di Bella, durante l’ultimo consiglio comunale. “Sotto certe condizioni – spiegano in una nota – le amministrazioni […]

SIGNA – Una mozione, approvata all’unanimità, perché i matrimoni civili si possano celebrare anche all’interno del parco dei Renai. E’ quella presentata da Uniti per Signa, dal capo gruppo Gianni Vinattieri e dai consiglieri Matteo Mannelli e Chiara Di Bella, durante l’ultimo consiglio comunale.

“Sotto certe condizioni – spiegano in una nota – le amministrazioni comunali possono individuare sedi alternative al palazzo municipale per le celebrazioni dei matrimoni civili. Con il duplice obiettivo di offrire luoghi variegati di alto pregio artistico e naturalistico per l’evento e promuovere il territorio comunale. Dal 2012 i matrimoni civili del Comune di Signa sono celebrati, oltre che presso il municipio, anche nel bellissimo contesto di Villa Castelletti, con esiti positivi generalizzati”.

“Ma, a distanza di più di nove anni, c’è la necessità di aggiornare e ampliare l’offerta e le alternative. Partendo dal parco dei Renai e dalla sua importanza ambientale, paesaggistica, turistica, economica e sociale sia per Signa che per la Città metropolitana di Firenze: perché sposarsi nel Parco dei Renai sarebbe un’attrattiva di respiro e richiamo metropolitano. Due sono gli adempimenti amministrativi propedeutici a questa soluzione: istituire un ufficio distaccato di stato civile presso il parco con deliberazione di giunta comunale e, per la celebrazione nei “giardini” (circolare del ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 7 giugno 2007), individuare un’area dei Renai come “pertinenza funzionale” dell’edificio dove ha sede il Comune”.

“Per questi motivi – concludono – abbiamo presentato nel consiglio comunale del 10 giugno scorso una mozione recante “Individuazione sede alternativa al palazzo comunale per la celebrazione dei matrimoni civili presso il parco dei Renai” che impegna il sindaco e la giunta “In conformità con il regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili (“uffici distaccati di stato civile”) e della circolare del Ministero dell’interno (“pertinenza funzionale”), di concerto con la società Isola dei Renai Spa, a verificare e attivare i procedimenti amministrativi atti ad istituire una sede alternativa al Palazzo comunale per la celebrazione dei matrimoni civili presso il parco dei Renai”. La mozione è stata approvata all’unanimità. Adesso rimane da tradurre gli indirizzi consiliari in atti esecutivi”.