I mercati e le iniziative per il fine settimana a Prato

PRATO – Fine settimana ricco di iniziative a Prato. Domani, sabato 9 marzo, nuovo appuntamento con “Terra di Prato”, mercato di filiera corta agricola e alimentare settimanale , in piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 13. Sempre domani “Giardini in festa” di via Carlo Marx, occasioni di seconda mano e oggettistica, dalle 9 alle 17, presso i giardini di via Carlo Marx. Domenica 10 marzo la “Fiera del libro e dell’arte”, libri antichi, esauriti, edizioni limitate e originali, stampe e litografie, in piazza Lippi dalle 9 alle 17. Sempre domenica 10 “Prato Antiquaria”, mostra mercato di piccolo antiquariato, oggettistica e giocattoli d’epoca, argenti e cartoline da collezione, vintage grandi firme, in piazza delle Carceri, dalle 9 alle 18.30. Infine, Cisl Ambulanti organizza un mercato con 70 banchi di cui 10 alimentari nel parcheggio di piazza Mercatale, dalle 8 alle 19.