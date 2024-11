I Mondiali di kung fu “hanno parlato la lingua” dello Shaolin Quan Fu. E l’amministrazione comunale li premia

SIGNA – Pioggia di medaglie per gli atleti dello Shaolin Quan Fu ai campionati mondiali di Kung Fu che si sono svolti di recent a Perugia. A salire sul podio sono stati Eleonora Bedogni, Manule e David Calugarescu che ieri pomeriggio sono stati ricevuti in Comune, accompagnati dal maestro Francesco Bedogni. Ad accoglierli il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore allo sport Marcello Quaresima. “Lo sport – ha detto Quaresima – è un potente motore di crescita personale e comunitaria e nel nostro Comune questo principio trova espressione concreta grazie agli straordinari atleti che rappresentano la comunità signese con passione e impegno. Ieri abbiamo voluto celebrare e premiare tre atleti che, con il loro talento e dedizione, hanno portato prestigio alla nostra città: Eleonora Bedogni, Manuel e David Calugarescu, dell’associazione Shaolin Quan Fa con sede a Signa, un’eccellenza del Kung Fu”.

“L’intenzione dell’amministrazione comunale – ha aggiunto – è quella di dare il dovuto risalto a questi ragazzi, non sono solo atleti straordinari, ma anche testimoni di un lavoro di squadra, impegno e passione che fanno onore alla nostra comunità. I loro successi nel Kung Fu rappresentano una fonte di orgoglio per tutti noi e dimostrano che con determinazione e dedizione sia possibile raggiungere qualsiasi traguardo”. “Un obiettivo importante – ha aggiunto Fossi – è anche quello di far conoscere e valorizzare sport nobili che trasmettono valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e la perseveranza. Il Kung Fu, come tante altre discipline, non gode della stessa visibilità rispetto ad altri sport più popolari, ma è proprio attraverso queste pratiche che si coltivano valori che vanno, ben oltre, il semplice aspetto agonistico”. Al termine della breve cerimonia il primo cittadino ha consegnato ai tre atleti, e al maestro Bedogni, un encomio a nome dell’amministrazione comunale. Ma l’intenzione è quella, ogni mese, di dare risalto ai protagonisti dello sport locale, agli atleti e alle squadre che stanno portando in alto il nome di Signa.