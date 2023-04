I numeri (e le previsioni) di Alessandro Tesi, i nomi dei 24 candidati: Campi Domani lancia la sfida per le elezioni

CAMPI BISENZIO – Consigliere comunale dal 2004 al 2017, presidente del consiglio comunale dal 2008 al 2013, candidato sindaco per Alleanza cittadina per Campi nel 2013, Alessandro Tesi si definisce “sostenitore” della lista civica Campi Domani, che alle prossime elezioni amministrative appoggerà, insieme a Fratelli d’Italia, la candidatura a sindaco di Antonio Montelatici. Per noi […]

CAMPI BISENZIO – Consigliere comunale dal 2004 al 2017, presidente del consiglio comunale dal 2008 al 2013, candidato sindaco per Alleanza cittadina per Campi nel 2013, Alessandro Tesi si definisce “sostenitore” della lista civica Campi Domani, che alle prossime elezioni amministrative appoggerà, insieme a Fratelli d’Italia, la candidatura a sindaco di Antonio Montelatici. Per noi è anche una delle “menti” che hanno portato alla formazione della suddetta lista, una sensazione che per il momento però resta tale. E per parlare del prossimo appuntamento con le urne, Tesi (ri)parte proprio dall’esperienza del 2013 con Alleanza cittadina per Campi quando, spiega, “una lista civica che non poteva avere le stesse opportunità del Pdl, con Paolo Gandola candidato sindaco, riuscì a prendere quasi il doppio dei consensi da parte dei cittadini”.

“Per questo – aggiunge – è difficile ripresentarsi oggi come candidato sindaco come se fosse la sua prima volta. Per quanto mi riguarda, se si parla di centro-destra, non ho dubbi a ritenere che Montelatici sia la persona giusta per candidarsi a sindaco, così come quella di Campi Domani sia una lista fatta da persone serie con alcune delle quali condivido da tempo un percorso politico”. Inevitabili una serie di considerazioni sul fatto che le coalizioni di Montelatici e Gandola possano, o meno, ricompattarsi a sostegno di un unico nome in vista del 14 e 15 maggio: “Il tempo ci sarebbe – aggiunge Tesi – ma non credo ci siano le condizioni. Anche perché l’invito a riunirsi sotto un’unica candidatura c’è stato, ma non è stato accolto”. Tesi resta comunque fiducioso su quello che è l’obiettivo prefissato: “E’ quello di vincere le elezioni: Campi Domani non è una lista di “contorno” o di servizio o che partecipa così tanto per fare. La nostra è una lista fondante e che vuole fare parte della maggioranza che si siederà in consiglio comunale”.

Tesi, poi, conferma la propria volontà, almeno per il momento, di restare… in secondo piano: “Non sono più iscritto ad alcun partito dal 2009 e non faccio attività politica da cinque anni. Certo, conosco da una vita una parte dei candidati che formano la lista e che erano in Alleanza cittadina per Campi. E spero davvero che anche con il loro contributo Antonio Montelatici, persona seria e con un profondo senso delle istituzioni, possa essere il prossimo sindaco di Campi Bisenzio”.

E, a proposito di candidati, Campi Domani ha ufficializzato i nomi dei 24 candidati al consiglio comunale: si tratta di 12 uomini e 12 donne, “espressione – si legge in una nota – delle varie aree del territorio campigiano. I due candidati più giovani, entrambi 25enni, sono Niccolò Pittalis e Andrea Rizzuto. Molti i candidati con esperienze nel mondo del volontariato, da quello sociale, anche di matrice cattolica, alla tutela degli animali. Solo tre i candidati che in passato hanno già ricoperto cariche politiche: Monica Castro, Andrea Falsetti e Andrea Piras. Oltre alla grande varietà di esperienze di vita e lavorative, la lista si caratterizza anche per la capacità di rappresentare l’attuale composizione della società campigiana: dai candidati appartenenti a famiglie storicamente legate a Campi, a nuovi cittadini, che sono divenuti campigiani per motivi di studio o lavoro, come Giulia Hu, Umberto Valoroso e Mariella Nives“. Questa la lista completa: Alessandro Gensini, Diletta Marzi, Andrea Falsetti, Marco Batacchi, Monica Castro Pivetta, Annamaria Dario, Luana Gabbiani, Rosaria Grassi, Shuangjian Hu, detta Giulia, Irene Iantorno, Jessica Iserani, Enza La Mazza, Andrea Li Puma,Teresa Morini, Maria Nives detta Mariella, Simone Pergola, Andrea Piras, Niccolò Pittalis, Salvatore Ragusa, Andrea Rizzuto, Edoardo Rossi, Oliviero Saccardi, Kalinca Targetti e Umberto Valoroso.