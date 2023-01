I pericoli del doping nello sport dilettantistico: convegno della Uisp a Palazzo Vecchio

FIRENZE – E’ un argomento di strettissima attualità. Oggi più che mai. Un argomento che sarà sviscerato venerdì 27 gennaio alle 20.30, presso la sala d’Arme in Palazzo Vecchio a Firenze, grazie al convegno “I pericoli del doping nello sport dilettantistico”. L’iniziativa, organizzato da U.S. Nave in collaborazione con Uisp Firenze, vede infatti la partecipazione di Alessandro Donati, maestro dello sport e autore […]

FIRENZE – E’ un argomento di strettissima attualità. Oggi più che mai. Un argomento che sarà sviscerato venerdì 27 gennaio alle 20.30, presso la sala d’Arme in Palazzo Vecchio a Firenze, grazie al convegno “I pericoli del doping nello sport dilettantistico”. L’iniziativa, organizzato da U.S. Nave in collaborazione con Uisp Firenze, vede infatti la partecipazione di Alessandro Donati, maestro dello sport e autore di numerose pubblicazioni. Donati, che molti ricorderanno al fianco del marciatore Alex Schwazer, presenterà a Firenze il libro “I signori del doping”: un tema, legato in modo particolare ai rischi per la salute degli sportivi, amatoriali o professionisti, che è tornato tristemente d’attualità in questi giorni a causa della morte prematura per malattia di due famosi calciatori: Gianluca Vialli e Sinisa Mihaijlovic.

Il convegno della Uisp sarà l’occasione per fare il punto su un fenomeno che ha assunto ormai dimensioni preoccupanti. Non si limita più al mondo dell’agonismo ma è diffuso a tutti i livelli nel mondo dello sport, dilettantistico e pure amatoriale. Dalla viva voce di Donati si potrà quindi comprendere come individuare nuovi sistemi di rilevazione e controllo degli atleti e come intervenire nell’opera di prevenzione tra i giovani. saranno presenti Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze, Nicola Armentano, consigliere metropolitano delegato allo sport, Fabio Giorgetti, delegato Coni Firenze, Marco Tavanti, medico specialista in medicina dello sport, Clementina Colucci, dottoressa di ricerca in diritto penale, e Marco Ceccantini, presidente Uisp Firenze. Modera Massimo Cervelli, di Radio Toscana.