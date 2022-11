I pesi leggeri hanno una nuova campionessa italiana: Martina Righi vince e “si veste” di tricolore

SCANDICCI – Martina Righi è campionessa italiana dei pesi leggeri. Titolo che ha conquistato ieri sera in un Palazzetto dello sport di Scandicci che faceva tutto il tifo per lei contro la romana Alessia Vitanza. Una vittoria arrivata ai punti per verdetto unanime e che la ripaga dei tanti sacrifici fatti per arrivare a combattere […]

SCANDICCI – Martina Righi è campionessa italiana dei pesi leggeri. Titolo che ha conquistato ieri sera in un Palazzetto dello sport di Scandicci che faceva tutto il tifo per lei contro la romana Alessia Vitanza. Una vittoria arrivata ai punti per verdetto unanime e che la ripaga dei tanti sacrifici fatti per arrivare a combattere per il tricolore. E una cintura con cui, probabilmente, ci ha dormito anche insieme. Un’emozione nell’emozione, certificata dalle lacrime che le sono scese sul volto già sul ring prima dell’ufficialità del risultato. “Un’emozione incredibile, – queste le sue prime parole ai microfoni con gli occhi ancora lucidi – un sogno che diventa realtà se penso che lo scorso mese di maggio avevo deciso di smettere”. Gli aspetti tecnici dell’incontro li lasciamo a chi “è del settore”; a noi piace raccontare e mettere in risalto la storia di una ragazza, di una donna che con tanta forza di volontà e voglia di arrivare, è riuscita a essere la numero uno in uno sport troppo spesso considerato soltanto “al maschile”. Invece lei cazzotto dopo cazzotto, allenamento dopo allenamento ha dimostrato – e a pieno titolo, è proprio il caso di dirlo – che per starci, in questo mondo, ha tutte le carte in regola. Insomma, una serata magica, nata sotto l’egida di Rosanna Conti Cavini e in collaborazione con Boxe Robur Scandicci e Sempre avanti Firenze, e che non ha mai visto Martina indietreggiare di un centimetro. Fino al successo finale. Adesso il meritato riposo, in attesa di capire quali saranno le prossime sfide da vincere.