“I pianeti da Signa”, tutto in una sera. Ecco come fare per partecipare

SIGNA – Una serata per osservare il cielo e i pianeti… direttamente da Signa. E’ quella organizzata per sabato 25 luglio da Officina Astronomica con il patrocinio del Comune di Signa e la collaborazione dell’associazione Short Movie Man. L’appuntamento è alle 21 in via Citerna, nella zona del Crocifisso, per ammirare la luna ma anche Giove, Saturno, Marte e la cometa Neowise. Massimo 40 persone, mascherine obbligatoria, per partecipare è necessario prenotare su Eventbrite. L’iniziativa è nata dall’idea di un gruppo di astrofili che vivono appunto a Signa e che vogliono in questo modo promuovere la cultura scientifica con i mezzi tecnici a loro disposizione.