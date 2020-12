I Presepi di Sesto nelle parrocchie e nei bar

SESTO FIORENTINO – Torna l’appuntamento con i Presepi a Sesto promossi da Pro Loco e Comune in collaborazione con le parrocchie del territorio. I Presepi allestiti sono alla Pieve dei San Martino in piazza della Chiesa fino al 6 gennaio con orario di accesso 7.30-19-30. Alla Cappella della Compagnia si trova il Presepe Napoletano, alla […]

SESTO FIORENTINO – Torna l’appuntamento con i Presepi a Sesto promossi da Pro Loco e Comune in collaborazione con le parrocchie del territorio.

I Presepi allestiti sono alla Pieve dei San Martino in piazza della Chiesa fino al 6 gennaio con orario di accesso 7.30-19-30. Alla Cappella della Compagnia si trova il Presepe Napoletano, alla Cappella di San Giuseppe il Presepe in terracotta realizzato a mano da un artigiano sestese in stile siciliano, nel Chiostro della Pieve di San Martino il Presepe tradizionale.

Alla Chiesa di San Lorenzo al Prato in via Scardassieri si trova il Presepe tradizionale della comunità Ortodossa Rumena aperto dal giovedì al sabato pomeriggio e la domenica mattina con gli orari della chiesa.

Altro presepe si trova alla Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata in piazza San Francesco dove si trova anche un presepe tradizionale. Alla Chiesa i Santa Croce a Quinto invece è allestito il Presepe tradizionale, mentre alla Chiesa di San Jacopo a Querceto è possibile visitare il Presepe il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18. Alla Chiesa di San Romolo a Colonnata è presente il Presepe tradizionale aperto fino all’8 gennaio, mentre alla Chiesa di Santa Maria a Quinto l’inaugurazione del presepe si terrà il 23 dicembre e resterà aperto fino al 6 gennaio in orario di accesso alla Chiesa. Alla Chiesa di Santa Maria e San Bartolomeo a Padule il Presepe tradizionale sarà inaugurato il 22 dicembre. Un presepe si trova anche al Bar pasticceria La Corte di via Verdi è un presepe tradizionale con personaggi in terracotta degli anni 60 mentre al Bar Le Fornaci di Doccia di trovano gli addobbi natalizi per un Natale all’incontrario.