I primi 110 anni del Signa 1914, via alle celebrazioni. Il presidente Ballerini: “Un anno di festa”

SIGNA – Il Signa 1914 vola spedito verso i suoi primi 110 anni di vita. Un traguardo, fatto da più appuntamenti, che la società gialloblu ha presentato questa mattina nell’ex tiro a volo, accanto allo stadio del Bisenzio, il “tempio” per le partite casalinghe dei “canarini”. Non a caso, in occasione di quello che sarà l’inizio ufficiale dei festeggiamenti, il prossimo 13 aprile, sarà presentato anche il logo ufficiale dei centodieci anni del Signa, caratterizzato dalla mascotte “Celestino il canarino”. In precedenza, già fissata da tempo, ci sarebbe anche un’amichevole che il Signa dovrebbe giocare sabato 23 marzo alle 11 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Quanto successo nel pomeriggio di ieri a Bergamo, però, con il malore del direttore generale viola, Joe Barone, tuttora in terapia intensiva, lascia un punto interrogativo sulla possibilità o meno che la partita venga disputata. L’obiettivo dei dirigenti signesi, infatti, guidati dal presidente Andrea Ballerini, è quello di ripetere ciò che avvenne nel 1926 quando fu proprio il Signa a tenere a battesimo le neo nata Fiorentina. Perché lei, come recita un noto coro che viene intonato spesso dai tifosi viola, “è del ’26″…

Insieme a Ballerini, il presidente onorario del Signa, Beppe Bonardi, il direttore sportivo Alessio Nunziati, uno dei consiglieri, Francesco Tabani, e il sindaco Giampiero Fossi. “I 110 anni del Signa – ha aggiunto Ballerini – arrivano in un momento che registra una fase importante di crescita della società e quello che abbiamo di fronte a noi vuole essere un anno di festa”. Sabato 13 aprile i festeggiamenti prenderanno il via ufficialmente alle 19.30 con un apericena allo Stadio del Bisenzio, seguito da un corteo che si snoderà lungo la pista di atletica presente all’interno dell’impianto. Corteo che sarà aperto dalla Filarmonica Giuseppe Verdi, che nel 2024 compie 200 anni, e la partecipazione di tutti i tesserati, dalla scuola calcio alla prima squadra. Una festa aperta a tutti che si concluderà con il taglio della torta e i vari interventi istituzionali. Il 29 aprile, invece, serata di gala a Villa Castelletti alla presenza della prima squadra, degli ex giocatori e allenatori, del consiglio direttivo e delle istituzioni (ingresso a offerta libera, per confermare la presenza scrivere una e-mail entro il 2 aprile all’indirizzo 110annisigna@libero.it).

Per poi arrivare a giugno quando, dal 16 al 23, si svolgerà la consueta settimana gialloblu con tutti gli appuntamenti che la caratterizzano. ma il 2024 sarà caratterizzato anche da altre importanti novità per il Signa 1914, come il via libera per la realizzazione dei nuovi spogliatoi allo Stadio Puskas, al Crocifisso, e il nuovo impianto di illuminazione a Led sia al Puskas che allo Stadio del Bisenzio. “Tanti motivi di orgoglio – ha concluso Ballerini – per una società che, nonostante in passato abbia vissuto anche dei momenti complicati, non ha mai mancato l’iscrizione al campionato”. Una storia lunga 110 anni.