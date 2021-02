I primi 30 anni di Teste a posto, compleanno con il sindaco Falchi

SESTO FIORENTINO – Trenta anni e sempre con le “teste a posto”. Ha compiuto oggi trenta anni di attività Teste a posto il negozio di parrucchiere di Antony Buccella, affacciato su piazza IV Novembre aperto il 5 febbraio 1991. Questa mattina gli auguri sono arrivati anche dal sindaco Lorenzo Falchi che si è fermato per uno scatto fotografico con il titolare e il personale.

“Oggi per noi è un giorno speciale che abbiamo piacere di condividere con voi dice Buccella – Teste a posto nasce ben 30 anni fa, dall’idea di un ragazzo, un sogno portato avanti con passione e dedizione, in continuo aggiornamento, sempre al passo con i tempi e le nuove mode, un sogno che con il tempo è diventato realtà”.

Quello di Buccella è stato un sogno costellato di crescita e cambiamenti per stare al passo con i tempi, ma sempre attento alle esigenze delle proprie clienti.

“In questi 30 anni siamo cresciuti, – racconta Buccella – abbiamo raggiunto tanti obbiettivi, abbiamo fatto scelte spesso difficili e tanti cambiamenti. Il raggiungimento di questo traguardo non è solo soddisfazione lavorativa, ma è anche il segno di solidità di un azienda, di credibilità di un marchio, di rassicurazione per i clienti e di appartenenza per i dipendenti. Questo traguardo così importante, non è certo un arrivo, ma bensì una ripartenza sopratutto dopo questo anno difficile che ci ha messo a dura prova. E allora quale migliore occasione per risollevarsi e rinascere. Oggi guardiamo al futuro con lo stesso entusiasmo con cui 30 anni fa muovevamo i nostri primi passi, con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato qualsiasi difficoltà, con professionalità, serietà, passione, sorrisi e tanto tanto lavoro”.

Alla crescita costante e alla fidelizzazione della clientela hanno contribuito la professionalità di Buccella e la capacità di cogliere le nuove tendenze senza abbandonare le scelte classiche.

“Vorremmo perciò ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo – conclude Buccella – I nostri partner tra cui L’Orela Paris azienda leader nel settore che ci supporta nell’aggiornamento professionale, tecnico e commerciale. I nostri ex dipendenti ; molti hanno iniziato questo mestiere con noi, tanti hanno poi preso la loro strada e inseguito i loro sogni, ma consapevoli che Teste a Posto ha contribuito alla loro crescita professionale e umana. Al nostro Staff, a questo gruppo di ragazze solido e unito che ha fatto di professionalità, competenza e simpatia un vero cavallo di battaglia dell’azienda. Un ringraziamento speciale va sopratutto ai nostri clienti che in questi anni avete creduto in noi. La nostra onestà e riservatezza è stata premiata dalla vostra fedeltà, ed è un piacere per noi condividere con voi questo giorno gioioso”.