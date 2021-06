I primi 50 del gruppo Fratres Nesi. Con una nuova sezione a Scandicci, nella “casa” della Misericordia di Lastra a Signa

SCANDICCI – Il gruppo donatori sangue Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa festeggia i suoi primi 50 anni. Cinquanta anni di attività, di impegno, di promozione della cultura del dono e di presenza sul territorio. E, in occasione di questa importante ricorrenza ma anche della “Giornata mondiale del donatore di sangue”, che si è celebrata ieri, lunedì 14 giugno, è diventato… più grande. Da ieri, infatti, presso la Misericordia di Lastra a Signa, sezione di Scandicci, il gruppo Fratres lastrigiano ha un nuovo punto di riferimento. In altre parole un punto informativo per dare, come spiegano i volontari, “un segno di continuità sul territorio. Il legame, sempre stato molto stretto, con la Misericordia di Lastra a Signa ha permesso una crescita esponenziale del gruppo e una collaborazione bella e proficua”. La Fratres, infatti, ha la propria sede nei locali della Misericordia, dove svolge le giornate di raccolta sangue; presso la sezione distaccata di Scandicci c’è invece l’intenzione di creare un punto di informazione e di riferimento per tutto il territorio.

I volontari si metteranno quindi a disposizione per dare supporto ai cittadini di Scandicci e dintorni, indirizzando i futuri donatori a farlo presso il Servizio trasfusionale dell’ospedale San Giovanni di Dio, aperto ogni giorno, oppure verso l’Unità di raccolta della Fratres nella sede di Lastra a Signa l’ultima domenica di ogni mese o in giornate di donazione straordinaria e nei festivi, come l’8 dicembre, il giorno di Natale e quello di Pasqua.

Tante le personalità presenti al taglio del nastro, fra cui il sindaco di Scandicci Sandro Fallani, il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, il consigliere regionale Fausto Merlotti, la presidente della Misericordia di Lastra a Signa sezione Scandicci Laura Lotti, il Provveditore della Misericordia di Lastra a Signa Mariano Fioretti, la presidente del gruppo Fratres Giuseppe Nesi Sandra Mugnaini, il presidente Fratres Toscana Claudio Zecchi, il presidente Fratres territoriale, Stefano Bonsi, il consigliere Fratres nazionale Francesco Chiti, il parroco di Santa Maria, don Giovanni Momigli, il consiglio del gruppo Fratres Giuseppe Nesi, con in testa Guido Damiani, membro storico e promotore di questa iniziativa. Nell’occasione, inoltre, sono stati consegnati i sacchetti per la consegna del pane ai forni di Scandicci perché davvero “il sangue serve come il pane”.

Un’occasione importante, sottolineata dal consigliere regionale Fausto Merlotti sulla propria pagina Facebook: “Per la “Giornata mondiale del donatore di sangue”, quella di ieri è stata davvero una bellissima iniziativa, sentita e partecipata dalle persone e dai volontari a cui va il mio sentito ringraziamento per ciò che fanno per tutti noi”.