I primi 50 della Libreria Rinascita nella sede di piazza Ginori

SESTO FIORENTINO – Compie 50 nella sede di piazza Ginori la Libreria Rinascita e per questo importante compleanno sarà organizzata una festa che abbraccia il mese di maggio. Si inizia domani con una anteprima, la presentazione del libro “Villa del Seminario” alla presenza dell’autore Sasha Naspini e poi prosegue con appuntamenti e incontri con gli autori e laboratori e giochi per bambini. La Libreria Rinascita è arrivata da via Matteotti in piazza Ginori il 12 maggio 1973 nei locali restaurati della Coop e da allora la libreria è cresciuta ed è diventata un punto di riferimento culturale. “La nostra libreria – dice Francesca Albano da 25 anni responsabile della libreria – è una delle prime Rinascita ad aprire in Itala. Nel 2017 è entrata a far parte del franchising Ubik pur mantenendo la propria identità”.

Oltre a Francesca a gestire la libreria ci sono Massimo libraio dal 1995 e responsabile del magazzino e della logistica, Elisabetta libraia dal 1998 e responsabile dell’amministrazione e Stefania libraia dal 1982 e responsabile del reparto scolastico e libri da ragazzi, Marta figlia di Francesca che cura la comunicazione social della libreria e Cinzia che si occupa dei no book. “Il nostro mestiere oggi è uguale a ieri – dice Albano – un mestiere difficile, fatto di passione e di tempo dedicato alla lettura. Bisogna tenere in equilibrio la passione per i libri e la sostenibilità economica di un’attività commerciale. Non è sempre facile, ma ci stiamo provando”. “La libreria è un luogo culturale della città – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi – è un orgoglio per Sesto Fiorentino e la sua storia racconta anche i cambiamenti della città”.

Il programma prevede: l’8 maggio alle 17 Anna Sarfatti che presenterà “Il nido del tempo”, il 10 alle 18 Daniele Mencarelli con il suo libro “Fame d’aria”, giovedì 11 maggio alle 18 il sestese Luca Scarlini con il suo libro “Le streghe non esistono” che dialogherà con Marco Vichi, il 12 maggio alle 17 in piazza Ginori Simone Frasca con “Il fato mannaro” e alle 18 sempre in piazza Francesca Giannone con “La portalettere”. Il cluo della festa sarà il 13 maggio con laboratori per bambini e un reading aperto a tutti in piazza. (E.A.)