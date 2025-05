I primi 70 anni del circolo Rinascita: mercoledì 28 maggio una cena per festeggiare, ma anche di solidarietà

SIGNA – Si avvicina un traguardo importante per il circolo Rinascita di Signa. Mercoledì 28 maggio, infatti, con il contributo della sezione soci Coop di Signa, organizza una cena per festeggiare quelli che sono i primi 70 anni del circolo di piazza del Popolo a San Piero a Ponti. L’appuntamento è alle 20.30 per una […]

SIGNA – Si avvicina un traguardo importante per il circolo Rinascita di Signa. Mercoledì 28 maggio, infatti, con il contributo della sezione soci Coop di Signa, organizza una cena per festeggiare quelli che sono i primi 70 anni del circolo di piazza del Popolo a San Piero a Ponti. L’appuntamento è alle 20.30 per una serata che avrà una doppia valenza dal punto di vista sociale e al servizio della cittadinanza. Una parte del ricavato della cena servirà infatti all’acquisto di una pompa idrovora che andrà in dotazione alla Protezione civile di Signa; un’altra sarà utilizzata invece per la ristrutturazione della sala Tv (chi non potrà partecipare, avrà comunque la possibilità di contribuire in un secondo momento. Prenotazioni entro il 26 maggio al bar (055 8999267) o telefonando al presidente Massimo Astorino (347 2342385). Circolo Rinascita che inoltre sta già organizzando da tempo i propri centei estivi (le iscrizioni sono state aperte a fine aprile), qui di seguito tutte le infornazioni necessarie.