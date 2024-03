I primi dieci anni di Sesto Sport

SESTO FIORENTINO – Mercoledì 27 marzo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sesto Sport, squadra di nuoto agonistico di Sesto Fiorentino, ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività. Fondata nel 2014, ha visto crescere i suoi tesserati in maniera progressiva: dai 9 della prima stagione agli oltre 60 di quella attuale. Di pari passo sono cresciuti anche i traguardi sportivi: negli anni sono arrivati titoli e piazzamenti regionali, qualificazioni ai Campionati italiani giovanili in vasca, giovanili e assoluti nel nuoto di fondo, specialità che ha regalato anche due medaglie nazionali. Queste le parole del presidente Valerio Caporali: “Quando fondammo questa associazione nel 2014 speravamo di arrivare a questi traguardi, ma farlo è un risultato davvero soddisfacente. Siamo partiti con 9 famiglie che hanno creduto nel progetto, oggi sono più di 60, e questo dato non può che farci piacere. Essendo un’associazione agonistica non possiamo non essere felici per i traguardi sportivi raggiunti, tra l’altro ogni anno sempre più prestigiosi, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’entusiasmo e la dedizione di tante persone”.

E ancora: “L’agonismo è un potente strumento di aggregazione e unione se usato con intelligenza e io ho avuto la fortuna in questi anni di incrociare tante persone che hanno contribuito a sviluppare questo progetto. Un ringraziamento va sicuramente a tutti i membri del consiglio direttivo che si sono avvicendati in questi anni, a tutti i genitori che ci hanno supportato in ogni circostanza, a tutti gli atleti che ogni giorno si sono tuffati in acqua per raggiungere obiettivi personali sia sportivi che conviviali, e allo staff tecnico, senza il quale tutto ciò non sarebbe assolutamente possibile, che ogni giorno si dedica per contribuire alla crescita personale e sportiva dei nostri atleti. In questi anni ci sono stati momenti belli e momenti più difficili, che abbiamo sempre affrontato con professionalità e sorriso e che sicuramente ci hanno aiutato a diventare quello che siamo oggi. Un ultimo ringraziamento vogliamo farlo anche alle tante associazioni sportive che hanno influenzato il nostro cammino: sul piano vasca abbiamo incontrato tante persone con il quale è sempre e sarà sempre utile confrontarsi. Abbiamo festeggiato questi 10 anni privatamente, con tutte le persone che ci hanno voluto bene e che ci hanno regalato contributi alla associazione. Ancora una volta i genitori atleti e staff, volontariamente, dedicheranno il loro tempo all’associazione e questo è un feedback molto prezioso. Viva lo sport, lo sport agonistico, viva Sesto Sport”.