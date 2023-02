I Pupi di Stac al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “Cappuccetto rosso” è lo spettacolo dei Pupi di Stac in programma domenica 12 febbraio alle 17 al Teatro della Limonaia. Lo spettacolo è di Enrico Spinelli, costumi Barbara Wuenschel, scenografie Massimo Mattioli, musiche Enrico Spinelli. Lo spettacolo è una fedele e classica versione della nota fiaba. Ambientata però nella campagna toscana, e qua e là punteggiata da lazzi e intermezzi tipici della nostra tradizione regionale. La vicenda corre su un doppio binario: il fatto in sé e per sé normale di una bimba che va a portare un cestino di provviste alla nonna ammalata, e l’intervento di un lupo, appassionato lettore di novelle, che vuol mettere in pratica quel che ha appena appreso da un libro trovato per caso. Il volumetto è un po’ sciupato e manca l’ultima pagina, sicché la bestia non sa il destino che l’attende… Il personaggio del cacciatore è qui sdoppiato fra lo zio, un vecchio contadino, e un giovane garzone di fattoria che si alternano nel ruolo di antagonisti del lupo e di premurosi protettori della impavida Margheritina. Biglietto unico: 8 euro.