“I racconti dei saggi samurai” nel giardino del Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “I racconti dei saggi samurai” è lo spettacolo in programma domenica 18 luglio alle 21.30 nel giardino del Teatro della Limonaia.

Produzione di Pilar Ternera/NTC con il sostegno della Regione ToscanaRegia e testo di Francesco Cortoni. In scena: Alessia Cespuglio. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di tutte le età.

I samurai furono una casta di feroci guerrieri ma furono anche poeti, filosofi, cultori del pensiero Zen capaci di influenzare profondamente la cultura del Giappone. Per alcuni il samurai è l’uomo del Rinascimento: un essere completo, che coltiva diverse discipline nell’ambizione di riuscire in tutte. I samurai ci portano in un mondo di spade affilate e veloci, di intrighi di potere ma anche in un mondo di spiritualità, di compassione e di bellezza e dove l’insegnamento principale consiste non nel vincere l’avversario, ma se stessi.Un invito, quindi, al migliorarsi ricercando la saggezza individuale e l’armonia con il cosmo e la natura.

Prenotazione obbligatoria: 393 8120835 (dalle 10 alle 18);prenotazioni@teatrolimonaia.it