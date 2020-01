“I ragazzi sull’arcobaleno”, buona la prima a Brucianesi del coro di voci bianche

LASTRA A SIGNA – Buona la prima del coro di voci bianche “I ragazzi sull’arcobaleno” nella chiesa di Santa Maria a Brucianesi. Coro formato da giovanissimi della stessa parrocchia, di Porto di Mezzo e Lastra a Signa diretti da Lisanna Pampaloni e che ha esordito in occasione della penultima serata dei concerti della rassegna “Cantemus”. Mentre l’accompagnamento musicale è stato affidato al pianoforte di Giovanni Pontoni, alla chitarra di Piero Ficarra, al basso di Luciano Andrei e alla batteria di Emanuele Bertelli, che hanno creato e trasmesso, tutti insieme, emozioni e simpatia nel numeroso pubblico accorso in chiesa. Ma quella dei “Ragazzi sull’arcobaleno” non è stata l’unica esibizione della serata: sabato scorso, infatti, c’è stato l’esordio anche della Corale della Lastra nella sua nuova veste, che ha scelto proprio la chiesa di Brucianesi come punto di (ri)partenza per il suo futuro percorso canoro. La serata, infine, è stata animata dalla presenza, già consolidata nelle precedenti edizioni di “Cantemus”, del coro “Canta e cammina”, che ha confermato… quanto di buono fatto fino a oggi. Al concerto erano presenti il sindaco Angela Bagni, il suo vice Leonardo Cappellini e l’assessore Annamaria Di Giovanni mentre a presentare le esibizioni dei cori è stata Vivi Calligaris.