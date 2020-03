I Renai non si fermano: tornano gli eventi nel segno dei fiori e della Primavera

SIGNA – Parco dei Renai, il prologo dell’apertura è all’insegna dei fiori e della natura. Prima di rituffarsi nell’estate, infatti, il parco di Signa offre a tutti gli appassionati la seconda edizione di “Flower’s Park”, la mostra mercato dei fiori che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 marzo dalle 11 fino al tramonto con la mostra mercato di piante e fiori, arricchita dalla presenza di esperti e artisti che offriranno incontri e approfondimenti sul tema. Hanno aderito alla manifestazione vivaisti con piante acidofile (azalee e camelie), agrumi, peonie, rose, cactus e piante grasse. In esposizione anche piante aromatiche, fioriture di stagione, saponi naturali. Inoltre, durante la due giornate saranno date dimostrazioni di come si intrecciano cesti a mano e saranno presenti dei punti food per poter arricchire la manifestazione. Non mancheranno inoltre l’animazione e l’intrattenimento per i bambini. “Anche in questa stagione – ha detto l’amministratore delegato della società di gestione del parco, Isola dei Renai, Andrea Marzi – abbiamo deciso di affiancare all’attività consueta portata avanti con impegno e qualità dai gestori, un cartellone di appuntamenti legati alla cultura, all’arte e all’artigianato che si sposano con il nostro “marchio di fabbrica” ossia la natura. Un modo per ripartire con più slancio dopo le esondazioni di questo inverno che hanno causato danni nel nostro parco”. “Questa iniziativa – ha detto il presidente dell’Isola dei Renai, Daniele Donnini – insieme alle altre che saranno organizzate nel parco, rappresenta un valore aggiunto e una novità per i Renai. Diamo appuntamento agli appassionati di fiori e ai nostri visitatori per due giorni tutti all’insegna di fiori e piante”. L’inaugurazione della mostra è fissata per sabato 14 alle 11.30 alla presenza del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, oltre agli stessi Marzi e Donnini.