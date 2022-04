I segreti di Internet? L’Associazione Anziani va “a lezione” dagli studenti del liceo Agnoletti

CAMPI BISENZIO – Prende il via oggi, mercoledì 6 aprile, il progetto “Accampiamoci”, che vede la collaborazione fra alcuni ragazzi del liceo Agnoletti e i membri dell’Associazione Anziani ACAV. Progetto che nasce con l’obiettivo di dare una mano alle persone meno giovani alle prese con la digitalizzazione e allo stesso tempo arricchire i ragazzi con i racconti degli anziani, memoria storica del territorio e non solo. Il progetto PON di apprendimento servizio è un interessante percorso promosso dal liceo stesso che vede coinvolti 41 studenti e consente di unire lo sviluppo delle conoscenze all’impegno per capire i bisogni del territorio, rispondendo a questi nell’ottica della responsabilità e della partecipazione. Inizialmente l’iniziativa si rivolgeva solo ai ragazzi dai 12 ai 15 anni con quattro percorsi diversi: supporto allo studio, laboratorio di italiano L2 per studenti stranieri, sportello di ascolto tra pari, attività di laboratorio.

Adesso, con la collaborazione dei volontari dell’associazione anziani ACAV, è iniziato anche un corso per aiutare le persone over 60 a utilizzare i dispositivi tecnologici (navigare su Internet, accedere ai servizi offerti dallo Stato, usare lo Smartphone e così via dicendo). Tutte le attività si svolgeranno presso i locali dell’ACAV e l’auditorium Rodari in via Lorca 1, a Campi Bisenzio, secondo il seguente calendario: 6-20 aprile, 4-11-25 maggio dalle 14 alle 16 (la partecipazione non ha vincolo di orario ed è gratuita). Per facilitare ulteriormente le cose, gli studenti hanno aperto una pagina web Home | AcCAMPIamoci (jimdosite.com) e una Instagram https://www.instagram.com/accampiamoci/ in cui trovare tutte le informazioni e prenotarsi alle attività proposte.

“Coniugare il curriculum dello studente con l’impegno per la comunità locale – dice l’assessore alla cultura Monica Roso – consente ai ragazzi di acquisire conoscenze, valori, e abilità associati con l’impegno civico. L’iniziativa mette così in contatto l’istituzione educativa con i bisogni della comunità, sviluppando nei giovani un’identità e un senso di responsabilità sociale essenziale per la partecipazione alla vita della comunità come cittadini”.

“Questo progetto, che coinvolge giovani e anziani del nostro territorio, – ha aggiunto il sindaco Emiliano Fossi – mi riempie di orgoglio e mi fa particolarmente piacere vedere come la nostra idea di una comunità sempre più coesa e solidale stia prendendo forma a partire proprio dai ragazzi delle scuole. Questi studenti hanno capito quanto sia importante mettersi a disposizione degli altri che hanno bisogno di aiuto, ma anche quanto sia fondamentale conoscere le proprie radici. Sono sicuro che l’interazione con l’Associazione Anziani ACAV permetterà uno scambio che arricchirà entrambi, accrescendo i rispettivi patrimoni di conoscenze”.