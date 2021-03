I sindacati dei pensionati: “Vaccini agli over 80, in Toscana ritardo da recuperare”

CAMPI BISENZIO – “In Toscana la vaccinazione over 80 ha un ritardo che va tempestivamente recuperato, questa e la prossima settimana saranno decisive per imprimere un’accelerazione che non è più rinviabile”. Ad affermarlo, in una nota, sono le sigle Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil della Toscana. “Ci sono i vaccini e devono esserci tutte […]

CAMPI BISENZIO – “In Toscana la vaccinazione over 80 ha un ritardo che va tempestivamente recuperato, questa e la prossima settimana saranno decisive per imprimere un’accelerazione che non è più rinviabile”. Ad affermarlo, in una nota, sono le sigle Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil della Toscana. “Ci sono i vaccini e devono esserci tutte le risorse umane e organizzative in grado di somministrare le dosi che ci vengono consegnate.- si legge nella nota dei sindacati dei pensionati – Non è tempo di polemiche ma non si possono nascondere le difficoltà delle persone più esposte e più fragili della nostra regione. Chiediamo pertanto alla Regione un’accelerazione nella vaccinazione di coloro che stanno pagando il prezzo più alto in questa pandemia”.